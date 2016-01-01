ما حكم صلاة المرأة بالبنطلون أو في ملابس ضيقة؟ أمين الفتوى يجيب



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية

يسود الجدل حين يتعلق الأمر بملابس المرأة، وفي الصلاة يقول البعض إن صلاتها باطلة إذا كانت ملابسها ضيقة، سواء صلت في المنزل أو خارج المنزل، والبعض يعتقد أن المرأة عليها أن تغطي عورتها كاملة بملابس واسعة فضفاضة أثناء الصلاة، فهل هذا صحيح؟ توجه مصراوي بالسؤال إلى الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول حكم صلاة المرأة بالبنطلون أو بالملابس الضيقة، فكانت إجابته على النحو التالي:



"المطلوب في الصلاة ستر العورة" يؤكد ممدوح، منبهًا أن هذه من شروط صحة الصلاة، وستر العورة المنظور فيها هو تغطية اللون وليس تغطية الحجم، ولذلك، يؤكد ممدوح، أن صلاة المرأة بملابس ضيقة سواء كان بنطلون أو غيره تعتبر صلاة صحيحة، فإذا فعلت هذا في بيتها، كان تصلي بملابس البيت أو ببيجامة أو بملابس ضيقة، فلا بأس في ذلك مادامت ساترة للون البشرة فتعتبر صلاتها صحيحة تمامًا.



"لكن هذا يختلف إذا صلت أمام الرجال الأجانب" يقول ممدوح، مشيرًا إلى أن الصلاة في تلك الحالة تكون صحيحة، ولكن إبراز المفاتن ممنوع، "فنحن نتكلم عن صحة الصلاة وليس عن حكم الملابس الضيقة التي تبرز المفاتن أمام الأجانب، فيمكنها أن تصلي في ملابس ضيقة إذا كانت في بيتها ولا أحد معها أو أمام الزوج والمحارم".