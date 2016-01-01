التعليم ترد على أبرز استفسارات المعلمين المرشحين الترقي



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

ردت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسارات بعض مسؤولي الحكومة الإلكترونية بالمدارس ومديري أقسام الإحصاء بالإدارات التعليمية بشأن استيفاء عمليات حوكمة ورقمنة ملفات الترقى فإنه لا يوجد مانع من قيام مدير المدرسة المرشح للترقى من تقييم المعلمين المرشحين للترقى في مدرسته، ويتم تقييم هذا المدير من موجه مادته الأصلية بالإضافة إلى مديره المباشر (مدير الإدارة).



وأضافت أنه لا يوجد مانع من قيام موجه المادة المرشح للترقى من تقييم مرءوسيه من المعلمين الذين يشرف عليهم بالمدارس، ويتم تقييم هذا الموجه من موجهه الأول بالإضافة إلى تقييم مديره المباشر (مدير الإدارة).



وبالنسبة لملف الانجاز الخاص بالمعلمين:

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يتم تشكيل لجنة لتقييم ملفات الإنجاز لكل تخصص طبقًا لمادة التدريس، وهى مكونة من وكيل الإدارة وموجه أول المادة وعضو قانونى بشرط أن يكونوا من غير المرشحين للترقى في نفس التخصص، وإذا تصادف أن وكيل الإدارة أو الموجه الأول أحدهما أو كلاهما مرشح للترقيويقوم مدير الإدارة بتكليف من يحل محل كل منهما أو أحدهما بحسب الأحوال، بمعنى أعضاء لجنة تقييم ملفات إنجاز المعلمين المرشحين للترقى فى تخصص ما لايكون أيا منهم مرشحا للترقى على نفس المادة التى يقيمها، مع مراعاة أن من حق وكيل الإدارة ترأس باقي لجان تقييم ملفات إنجاز التخصصات الأخرى من غير مادة تخصصه.وبالنسبة للمدة البينية للترقي:يشترط للترقي إلى الوظيفة الأعلى من وظائف المعلمين ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة خمس سنوات على الأقل، وقد تم رفع إقرار قضاء المدة البينية على تطبيق تقييم المدرسة حتى يتمكن مسؤول الحكومة الإلكترونية فى المدرسة من طباعة الإقرار وتوزيعه على المعلمين المرشحين للترقى لتوقيعه.ويقوم بتجميعه مرة أخرى وإرساله مع مندوب المدرسة لإعتماده من الإدارة، وبناء عليه يسجل مدة استيفاء ممارسة العمل الفعلي من عدمه مع الإحتفاظ بالإقرار بعد اعتماده من الإدارة فى ملف خاص يتم الرجوع إليه وقت الحاجة .ويحتسب ضمن المدة البينية اللازمة للترقي:- إجازة الوضع بالنسبة للمعلمات.- البعثة التعليمية بالسودان أو الصومال أو فلسطين.- الحبس الاحتياطي لمن أخلى سبيله.ولاتحتسب إجازة رعاية طفل ضمن المدة البينية اللازمة للترقي، ولا تحتسب مدة الإعارة سواء كانت داخلية أو خارجية ضمن المدة البينية اللازمة للترقي.ويستثنى شاغلي وظائف المعلمين أو ما يقابلها المصابين بمرض مزمن من التدريبات أو الاختبارات (كافة الإجراءات) اللازمة للترقي شريطة حصولهم على أمر تنفيذى صادر ومعتمد من شؤون العاملين بالمديرية بقيامهم بأجازه مرضية بأجر كامل أو بنصف الأجر مؤيدًا بالمستندات الطبية الداله على مرضهم والمعتمدة من الجهات الحكومية المختصة.يتم تسجيل موقفهم من العمل على قاعدة البيانات (إجازة مرضى بأجر كامل - إجازة مرضى بنصف الأجر) وذلك عن طريق مسؤولي الإحصاء بالإدارات والمديريات التعليمية، وذلك تطبيقًا للكتاب الدوري رقم (33) والصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتاريخ 25/10/2015.​