فيديو :"طبخة ع السريع" : "طريقة عمل فراخ بالكاري"



طريقة عمل فراخ بالكاري طريقة عمل فراخ بالكاري

المكونات ست قطع من الدجاج المنزوع الجلد والعظم، أي ما يعادل كيلوغرام ونصف، على أن يتم تقطيعها إلى قطع صغيرة إلى متوسطة. ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي. بصلتان متوسطتان الحجم، مفرومتان فرماً ناعماً. ثلاثة فصوص من الثوم المهروس جيداً. ملعقتان كبيرتان من بهار الكاري البودرة. كوبان من مرقة الدجاج. ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.



كوب من الطماطم، المهروسة أو المفرومة فرماً ناعماً. نصف ملعقة صغيرة من السكّر أو أقل من ذلك حسب الرغبة. أربع ملاعق كبيرة من اللبن الزبادي. رشة من الملح. رشة من الفلفل الأسود. ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الطازجة، مفرومة فرماً ناعماً.



طريقة التحضير رش كمية من الملح والفلفل على الدجاج وتنكيهه جيداً. تسخين الزيت في إناء على النار، ثم وضع الدجاج فيه وتقلّيبه جيداً لمدّة لا تقلّ عن ثماني دقائق على درجة حرارة متوسطة، ثم رفعه عن النار ووضعه في طبق جانبي. طهي البصل بعد فرمه لمدّة خمس دقائق في قدر، حتّى ينضج بوصوله لمرحلة الذبول، ثمّ إضافة الثوم والكاري وتحرّيكه لدقيقة.

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إضافة مرقة الدجاج مع معجون الطماطم والسكر والملح والفلفل الأسود. تقليب الخليط السابق جيّداً ثم إضافة الدجاج إليه، ثم تغطية القدر وترك الخليط يغلي جيداً على نار هادئة لمدة لا تقل عن خمس وأربعين دقيقة. رفع الدجاج عن النار، ثم وضعه في طبق خاص بالتقديم، وترك الصلصة على نار عالية لمدّة لا تزيد عن ثلاث دقائق. رفع الصلصة عن النار، ثم إضافة اللبن أو الزبادي أو ما يسمى بالرائب، ثمّ سكبها فوق الدجاج، وتزيين الطبق بالكزبرة. دجاج بالكاري والفطر