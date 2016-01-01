مفاجأة جديدة من كورونا للبشر.. 7 أعراض غريبة تظهر على المرضى



مفاجأة جديدة من كورونا للبشر مفاجأة جديدة من كورونا للبشر

كلما اعتقد علماء الطب أنهم توصلوا إلى حصر جميع أعراض الإصابة بفيروس كورونا، يفاجئهم الفيروس بأعراض جديدة، إذ حذر أطباء أمريكيون من أنهم رصدوا 7 أعراض جديدة تضاف إلى الأعراض الثلاثة الأساسية وهي صعوبة التنفس والكحة والحمى.



وفحص العلماء معلومات تخص 20 ألف مريض ماتوا نتيجة الإصابة بالفيروس، واكتشفوا أنهم كانوا يعانون أعراضا غير معتادة هي: فقدان حاستي الشم والتذوق والصداع والرعشة وآلام العضلات وآلام الحلق، والأسوأ جلطات في أصابع القدمين.



وحسب العلماء، فإن 76% من المصابين بفيروس كورونا في إيران قالوا إنهم توقفوا فجأة عن الإحساس بشم الروائح.

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ووفقا لموقع برافدا الروسي، قال نائب مدير معهد "باستر" الروسي للأوبئة، ألكسندر سيميونوف، إن 60% من المصابين بالفيروس التاجي يفقدون حاسة الشم، ما يدل على ان الفيروس يستطيع أن يتعامل مباشرة مع أنسجة جهاز الأعصاب.