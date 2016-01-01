نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) 3 مقاطع فيديو، بعد رفع درجة السرية عنها، سجلها طيارون في البحرية الأمريكية لأجسام طائرة مجهولة الهوية UFO.
وقال البنتاجون أنه لجأ لنشر مقاطع الفيديو لإزالة أي لبس أو فهم خاطئ لمقاطع الفيديو، والتي سبق تسريبها، ولحسم الجدل حول صحة هذه المقاطع بعينها، ولقطع الطريق أمام تزوير مقاطع فيديو مشابهة لخداع الجمهور، بحسب بيان على موقع وزارة الدفاع الأمريكية.
وتم تداول هذه المقاطع المصورة من قبل في الفترة بين عامي 2007 و2017، بعد تسريبها خارج وزارة الدفاع الأمريكية، وقال بيان البنتاجون: “بعد مراجعة شاملة، حددت الإدارة أن الإفراج المصرح به عن هذه الفيديوهات لا يكشف عن أي قدرات أو أنظمة حساسة، ولا يؤثر على أي تحقيقات لاحقة في المجال الجوي العسكري فيما يخص الظواهر الجوية غير المعروفة.”
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التعليقات على البنتاجون ينشر مقاطع فيديو لأطباق طائرة التقطتها طائرات حربية أمريكية
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