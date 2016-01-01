

البنتاجون ينشر مقاطع فيديو لأطباق طائرة التقطتها طائرات حربية أمريكية البنتاجون ينشر مقاطع فيديو لأطباق طائرة التقطتها طائرات حربية أمريكية

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) 3 مقاطع فيديو، بعد رفع درجة السرية عنها، سجلها طيارون في البحرية الأمريكية لأجسام طائرة مجهولة الهوية UFO.



وقال البنتاجون أنه لجأ لنشر مقاطع الفيديو لإزالة أي لبس أو فهم خاطئ لمقاطع الفيديو، والتي سبق تسريبها، ولحسم الجدل حول صحة هذه المقاطع بعينها، ولقطع الطريق أمام تزوير مقاطع فيديو مشابهة لخداع الجمهور، بحسب بيان على موقع وزارة الدفاع الأمريكية.



وتم تداول هذه المقاطع المصورة من قبل في الفترة بين عامي 2007 و2017، بعد تسريبها خارج وزارة الدفاع الأمريكية، وقال بيان البنتاجون: “بعد مراجعة شاملة، حددت الإدارة أن الإفراج المصرح به عن هذه الفيديوهات لا يكشف عن أي قدرات أو أنظمة حساسة، ولا يؤثر على أي تحقيقات لاحقة في المجال الجوي العسكري فيما يخص الظواهر الجوية غير المعروفة.”

قد يعجبك أيضا...

تظهر مقاطع الفيديو الثلاثة ما شاهده الطيارون خلال رحلات التدريب في عامي 2004 و2015، ويظهر في فيديو 2004 حادثة وقعت على بعد 100 ميل فوق المحيط الهادئ، حيث عثر طياران مقاتلان في البحرية على جسم مستطيل يحلق فوق الماء، وقد تسارع طيران الجسم الغامض بصورة مخالفة لمقاييس الطيران المعروفة.وتظهر مقاطع الفيديو المصورة في 2015 أجسام تتحرك بسرعة في السماء، أحدها يدور في الهواء، كما هو معروف في حالات الأطباق الطائرة.