تنوي الولايات المتحدة الأمريكية، اتباع خطة جديدة من أجل مواجهة فيروس كورونا المتسجد، بعدما تخطى عدد مصابيها بالوباء حاجز المليون مصاب.
ويستعد الجيش الأمريكي، لاستخدام "روبوت"، من أجل قتل فيروس كورونا، وتطهير الأماكن المختلفة منه، باستخدام الأشعة فوق البنفسجية، وفقًا لـ"سكاي نيوز".
ولن يحتاج الجيش الأمريكي لتصنيع "روبوتات" جديدة، حيث يخططون لإجراء تعديلات على "روبوتات"، تستخدم حاليا في أغراض عسكرية.
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التعليقات على أمريكا تخطط لمواجهة كورونا باستخدام "الروبوتات"
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