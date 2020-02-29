استقرت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 29-4 -2020 فى محلات الجزارة بالقاهرة وذلك فى الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، وتراوحت اللحوم الكندوز بين 110وحتى 150جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 110- 140جنيها، السجق 110-125 جنيها، وتراوحت اسعار البفتيك والاستيك بين 120- 140 جنيها، وأسعار البرجر البلدى بين 100-130 جنيها، كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 120و حتى 140جنيها، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.
كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز او الضأن.
جدير بالذكر أن أسعار اللحوم شهدت انخفاضا بنسبة تقترب من الـ10 % بسبب زيادة المعروض فى الأسواق من العروض بفضل زيادة الانتاج والسياسات التى انتهاجتها الدولة من اجل خفض الأسعار فى الأسواق .
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التعليقات على أسعار اللحوم بالأسواق اليوم.. "البفتيك" يبدأ من 120 جنيها للكيلو
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