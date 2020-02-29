انخفضت أسعار النفط، أمس، وسط مخاوف بشأن تضاؤل طاقة تخزين الخام عالميًا وتنامى المخاوف من أن يأتى تعافى الطلب على الوقود بطيئًا مع تخفيف الدول القيود المفروضة على الأنشطة والحياة الاجتماعية لاحتواء جائحة كورونا.
ونزل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى إلى مستوى متدنٍ عند 10.64 دولار للبرميل، كما سجل هبوطا 12.8 بالمائة أو 1.64 دولار إلى 11.14 دولار للبرميل بحلول الساعة 6:35 بتوقيت جرينتش. وانخفض الخام الأمريكى 25 بالمائة يوم الاثنين.
ونزل خام القياس العالمى برنت إلى 18.85 دولار، وفى أحدت تعاملات فقد 4.3%، ما يوازى 85 سنتا إلى 19.14 دولار للبرميل.
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التعليقات على انهيار أسعار النفط مع تقلص طاقة التخزين العالمية وسط طلب هش
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