

البنك الأهلي يصدر شهادات إدخارية لمدة عامين بعائد 14 % البنك الأهلي يصدر شهادات إدخارية لمدة عامين بعائد 14 %

أعلن البنك الاهلي المصري ، أنه استكمالا لمسيرة التعاون المثمرة مع بنك الاستثمار القومي لدعم الاقتصاد القومي ، فقد تقرر اعتباراً من الاربعاء الموافق 29-4-2020 إصدار شهادة استثمار جديدة مجموعة "ب" ومدتها عامين تصدر للأشخاص الطبيعيين بعائد سنوي يبلغ 14% ويصرف كل 3 شهور.



وتم استحداث شهادة جديدة تصدر فقط للهيئات الاعتبارية تحت مسمى "شهادات استثمار مجموعة د" ومدتها 3 سنوات بعائد سنوي يبلغ 11.25% ويصرف كل 3 شهور.



كما تقرر زيادة العائد على شهادات الاستثمار مجموعة "ب" ومدتها 3 سنوات للأشخاص الطبيعيين والذي كان يبلغ 12% ليصبح 12.5% سنويا ويصرف كل 3 شهور.

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يذكر أنه يمكن للعملاء للأفراد استخدام كافة التطبيقات الالكترونية والخدمات الرقمية التي يتيحها البنك الأهلي المصري لعملائه ويحدثها بشكل مستمر وهي الأهلي نت والأهلي موبيل لشراء تلك الشهادات وغيرها من أنواع الشهادات المختلفة ، وذلك تماشيا مع معايير السلامة وتقليل الزحام على فروع البنك وحفاظاً على الصحة العامة لأهل مصر