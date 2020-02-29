أعلن البنك الاهلي المصري ، أنه استكمالا لمسيرة التعاون المثمرة مع بنك الاستثمار القومي لدعم الاقتصاد القومي ، فقد تقرر اعتباراً من الاربعاء الموافق 29-4-2020 إصدار شهادة استثمار جديدة مجموعة "ب" ومدتها عامين تصدر للأشخاص الطبيعيين بعائد سنوي يبلغ 14% ويصرف كل 3 شهور.
وتم استحداث شهادة جديدة تصدر فقط للهيئات الاعتبارية تحت مسمى "شهادات استثمار مجموعة د" ومدتها 3 سنوات بعائد سنوي يبلغ 11.25% ويصرف كل 3 شهور.
كما تقرر زيادة العائد على شهادات الاستثمار مجموعة "ب" ومدتها 3 سنوات للأشخاص الطبيعيين والذي كان يبلغ 12% ليصبح 12.5% سنويا ويصرف كل 3 شهور.
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التعليقات على البنك الأهلي يصدر شهادات إدخارية لمدة عامين بعائد 14 %
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