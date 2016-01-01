مصر دولة كبيرة.. أحمد موسى يكشف الفرق بين مصر وتركيا في معاملة اللاجئين



الإعلامي أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، أن مصر بها حوالي 5 مليون عربي مقيم؛ موضحا أن الدولة لم تطلب من واحد أن يترك مصر ويرجع بلده بسبب فيروس كورونا.



وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي"، المذاع على فضائية " صدى البلد"، : " لم نقول عنهم ابدا انهم لاجئين يتعاملون معاملة المصريين، يأكلون نفس الاكل ونفس الشراب ويستخدمون كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا من معقمات ومطهرات وكمامات معنا دول تفرقة؛ عشان دي مصر ولازم تاخدهم في حضنها".



وأكد أن كل المستلزمات الغذائية والسلع التموينية التي يستحقها المصريين يقاسمهم فيها المقيمين على أرض مصر والمقدر عددهم بحوالي 5 مليون .

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واوضح موسى، أن المجرم أردوغان وضع 200 ألف سوري على حدود اليونان، وعاملهم معاملة سيئة، مشيرا الى أن كل العرب والمقيمين على ارض مصر أصحاب البلد، ولم نتجار بها أبدا، لكن مصر دولة كبيرة.ونوه الى أن كل دول العالم تمر بظروف صعبة بسبب فيروس كورونا، ولا يوجد مقارنات بين ما تفعله مصر مع المقينن على أرضيها وما يفعله البعض؛ مرددا: " مصر دولة كبيرة" .