أيد النائب سامي المشد امين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق المتولي حول ضرورة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية في المصالح الحكومية التي تم فتحها للجماهير بعد تخفيف الحكومة لإجراءات الإغلاق، مشيرا إلى الموافقة علي تعديل قانون الأمراض المعدية من اللجنة التشريعية وأنه بمرحلة التعديل لإطلاقه خلال أيام وتطبيقه على المواطنين.
وأوضح " النائب " في تصريح خاص لـ "صدي البلد" أن جميع المصالح الحكومية ستزود ببوابات الكترونية للتعقيم وأن الحكومات دعمت تلك المصالح بالادوات الطبية الازمة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للموظفين للوقاية من فيروس كورونا، موكدًا أن القانون سيلزم جميع المواطنين بارتداء الكمامات داخل المصالح الحكومية والمواصلات العامة.
وأضاف "المشد" أن الحكومة مازالت توفر الأدوات الطبية بأسعار مخفضة لمراعاة المواطنين ضعف الدخل داخل منافذ البيع التابعة للجيش، مشددا على أن من يخالف تلك القوانين سيتعرض لغرامة مالية تصل إلى 100 جنيه.
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التعليقات على 100 جنيه غرامة .. صحة النواب تحذر المواطنين من عدم ارتداء الكمامات
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