قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن امتحانات برامج الساعات المعتمدة سوف يتم تأجيل مقرراتها للطلاب في المستوى 400، وذلك للمسجلين بها في حالات التخرج، موضحا أنه كان من المقرر لهم أن يتم عقدها نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتيازها، ولكن تأجيلها لحين الانتهاء من فترة تعليق الدراسة كالسنوات بنظام الفصلين.
وأضاف عبد الفتاح، لـ «صدي البلد» ، أن الكلية سوف تقوم بوضع جداول وضوابط لأزمة لتنفيذ ذلك مع التزامها بإعلان الجدول التفصيلي قبل بدء الامتحانات بأسبوع على الأقل، لافتا إلى أنه سيتم منح الطلاب فترة أسبوعين بعد انتهاء الامتحانات لاستكمال مشروع التخرج.
وأشار عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى أنه في حالة تسجيل طاالب لن يتخرج في هذا الفصل من مقررات المستوى 400، يخير بعد إعلان نتيجة الامتحان إذا كان لديه رغبة في احتساب الدرجه ضمن المجموعة التراكمي أو أن يعامل بتقدير ناجح وراسب في المقرر.
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التعليقات على هندسة القاهرة توضح موقف برامج الساعات المعتمدة من الامتحانات النهائية
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