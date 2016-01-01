تعليم الوادي الجديد: جروبات واتساب للتواصل مع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي أثناء الامتحانات



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

التقى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، صلاح مرغني، اليوم الثلاثاء، مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة عبر شبكة سكايب، وبحضور عدد من مديري الإدارات النوعية بالمديرية.



كان ذلك لمتابعة الانتهاء تماما من الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى.



وأكد وكيل التعليم بالمحافظة، على الموعد المحدد لدخول طلاب المحافظة لمنصة الاختبارات بدءا من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا موجها بضرورة متابعة الطلاب لحظة بلحظة للتأكد تماما من الدخول على المنصة فى تلك الفترة وقبل الانتهاء من الموعد المحدد .

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وأشار مرغني إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية داخل ديوان المديرية وغرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية بالإضافة لغرفة عمليات بكل مدرسة لمتابعة جميع الإجراءات والتجهيزات للامتحانات والتواصل مع طلاب الصفين الأول والثانى الثانوي ، وتقديم كافة سبل الدعم وتذليل العقبات إن وجدت وعلى وجه السرعة حتى يستعد جميع الطلاب لأداء الامتحانات بكل يسر وسهولة وتلقى جميع الإستفسارات عن بعد عن طريق جروبات الواتساب او الصفحات الرسمية للمدارس وأرقام الهواتف على مدار اليوم حتى يتسنى للطلاب أداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.وأشار إلى أنه تم التأكيد على طلاب القرى التى لا تتوافر بها خدمة الانترنت التوجه لأقرب مدرسة ثانوية لأداء الامتحان وسيتم متابعة الطالب حتى التأكد تماما من دخوله على المنصة .ووجه بعمل تقرير يومى من جميع الادارات التعليمية والمدارس الثانوية التابعة لها حول سير عملية الامتحانات مع الالتزام من جميع المنوطين بأعمال الامتحانات التواجد منذ الثامنة صباحا بمقار عملهم.وفى نهاية اللقاء وجه مرغنى خالص الشكر والتقدير لجميع الإدارات التعليمية على المجهودات المبذولة من اجل مصلحة ابنائنا الطلاب هدفنا المنشود دائما.الجدير بالذكر أنه تبدأ إمتحانات الصف الأول الثانوى غدا الأربعاء 29 أبريل حتى الأربعاء 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من الخميس 30 إبريل حتى الأحد 17 مايو 2020.