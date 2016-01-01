علوم حلوان: سيتم إعلان موضوعات المشاريع البحثية للطلاب أول مايو

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كلية العلوم بجامعة حلوان

اعلن مجلس كلية العلوم بجامعة حلوان بعض القرارات الخاصة بتقيم طلاب النقل بعد اعلان وزارة التعليم العالى و البحث العلمى تقيمهم عن طريق المشاريع البحثية و الامتحانات الالكترونية بحث امكانيات الكلية و الجامعة.

وأوضح المجلس انه سيتم تقيم طلاب كلية العلوم بجامعة حلوان عن طريق مشاريع بحثية و سيتم الاعلان عنها فى الفترة من ١/٥/٢٠٢٠ حتى ٧/٥/٢٠٢٠ .

و سيتم اقتراح ثلاث موضوعات بحثية على الاقل بكل مادة ويتم الاعلان عنها على الموقع الالكتروني الخاص بالكلية .

ويبدأ تسليم هذه الأبحاث ابدا من .٣١/٥/٢٠٢٠

وبالنسبة للطلاب المستجدين بعذر والمحولين من قسم لقسم يتم بحث الامر وسوف يتم الرد عليه فى اقرب وقت ، و تؤجل امتحانات التخلفات لحين الانتهاء من فترة تعليق الدراسة.

المصدر: elbalad

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