علوم حلوان: سيتم إعلان موضوعات المشاريع البحثية للطلاب أول مايو



كلية العلوم بجامعة حلوان كلية العلوم بجامعة حلوان

اعلن مجلس كلية العلوم بجامعة حلوان بعض القرارات الخاصة بتقيم طلاب النقل بعد اعلان وزارة التعليم العالى و البحث العلمى تقيمهم عن طريق المشاريع البحثية و الامتحانات الالكترونية بحث امكانيات الكلية و الجامعة.



وأوضح المجلس انه سيتم تقيم طلاب كلية العلوم بجامعة حلوان عن طريق مشاريع بحثية و سيتم الاعلان عنها فى الفترة من ١/٥/٢٠٢٠ حتى ٧/٥/٢٠٢٠ .



و سيتم اقتراح ثلاث موضوعات بحثية على الاقل بكل مادة ويتم الاعلان عنها على الموقع الالكتروني الخاص بالكلية .

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ويبدأ تسليم هذه الأبحاث ابدا من .٣١/٥/٢٠٢٠وبالنسبة للطلاب المستجدين بعذر والمحولين من قسم لقسم يتم بحث الامر وسوف يتم الرد عليه فى اقرب وقت ، و تؤجل امتحانات التخلفات لحين الانتهاء من فترة تعليق الدراسة.