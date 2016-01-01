إرشادات عاجلة من التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل انطلاق الامتحانات الإلكترونية



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعض الارشادات النهائية قبل بدء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الالكترونية (امتحانات مايو ٢٠٢٠).



وتمثلت تلك الارشادات فيما يلي :



- يمكن للطلاب الدخول على الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة من أي مقدم خدمة من شركات المحمول في مصر.

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- تأكد من الحصول على رقمك التعريفي من موقع https://studea.emis.gov.eg ثم الدخول على موقع الوزارة للحصول اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد الجلسة لكل مادة لاستخدامها في الدخول على الامتحان من موقع https://thaneduone.emis.gov.eg- تأكد من الوصول لمنصة الاختبارات التجريبية قبل بدء الامتحان بوقت كاف.- المدة الزمنية الموضحة لكل محافظة هي إطار زمني يمكن للطالب أن يبدأ الامتحان في أي وقت خلاله، ويتم احتساب وقت الامتحان منذ وقت البدء.- في حالة انقطاع الامتحان لأي سبب، يتم حفظ الاجابات واسترجاعها عند الدخول مجددًا.جدير بالذكر أنه تنطلق غدا، الأربعاء، امتحانات الصف الأول الثانوي التي تعد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2019/2020، حيث يؤدي الطلاب هذه الامتحانات إلكترونيا من المنازل، كما تنطلق بعد غد، الخميس، امتحانات الصف الثاني الثانوي أيضا بشكل إلكتروني من المنازل، وجميع هذه الامتحانات من المقرر أن تكون بنظام الكتاب المفتوح "اوبن بوك".وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي (مايو ٢٠٢٠) والفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة.وتنقسم المحافظات إلى مجموعتين، على أن تؤدي المجموعة الأولى الامتحان في الفترة بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا، والمجموعة الثانية في الفترة بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا.وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة، ويمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.ويتمثل جدول الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار حسب المحافظة فيما يلي:المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًاالقاهرةالجيزةالإسكندريةأسيوطكفر الشيخقناالفيومدمياطالإسماعيليةأسوانبورسعيدشمال سيناءالوادي الجديدجنوب سيناءالمجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًاالشرقيةالدقهليةالقليوبيةالغربيةالمنوفيةالبحيرةالمنياسوهاجبني سويفالأقصرالسويسالبحر الأحمرمطروح