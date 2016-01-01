تفحم الأواني تقع فيه العديد من ربات المنزل، فإذا كنت من ضمن هؤلاء تقدم لك خبيرة الاقتصاد المنزلى هبه محمد، أفضل وأسرع طريقة للتخلص من حرق الاوانى وجعلها كالحديدة.
طريقة تنظيف الأواني المحروقة:
- وزعي كمية من بيكربونات الصوديوم داخل الإناء/الوعاء أو خارجه حسب وجود مكان الحرق.
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التعليقات على فى ثوان.. أسرع حيلة للقضاء على تفحم الأوانى فى رمضان بأقل مجهود
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