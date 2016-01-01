فى ثوان.. أسرع حيلة للقضاء على تفحم الأوانى فى رمضان بأقل مجهود



الأواني المحترقة الأواني المحترقة

تفحم الأواني تقع فيه العديد من ربات المنزل، فإذا كنت من ضمن هؤلاء تقدم لك خبيرة الاقتصاد المنزلى هبه محمد، أفضل وأسرع طريقة للتخلص من حرق الاوانى وجعلها كالحديدة.



طريقة تنظيف الأواني المحروقة:



- وزعي كمية من بيكربونات الصوديوم داخل الإناء/الوعاء أو خارجه حسب وجود مكان الحرق.

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- اضيفي كوب من الخل واتركيه لدقائق ثم استخدمي الإسفنجة في فرك الإناء بلطف وستلاحظين اختفاء بقع الحرق سريعا.- قومى بشطفها بالماء والصابون وبهذا تكونين قد انتهيت من تنظيف الأواني المحروقة في منزلك.