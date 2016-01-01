هيلثى..تعرفى على الطريقة الصحيحة لتعقيم الخضراوات والفواكه ..فيديو



الطريقة الصحيحة لتعقيم الخضراوات والفواكه الطريقة الصحيحة لتعقيم الخضراوات والفواكه

يعد التعقيم من أهم سبل الوقاية لحمايتك من فيروس كورونا، لذا نقدم لكِ كيفية تعقيم الخضار والفواكه بعد شرائها للحد من انتشار فيروس كورونا وهي كالآتي:



أكد الدكتور مروان سالم المتخصص فى الصيدلة الإكلينيكية أن تعقيم الخضراوات والفواكه بطريقة صحيحة أمر يجب عدم إغفاله لحماية الإنسان من فيروس كورونا؛ مشيرا إلى أن طريقة التعقيم تختلف حسب كل نوع طعام .



لفت إلى أن الأطعمه مثل الفواكه ذات القشرة يمكن غسلها فى الماء والصابون ثم شطفها جيدا لعدم نقل ميكروبات أكثر من يديكِ إلى المنتجات.

أضاف أنه يجب نقع الخضار والفاكهة في الماء والخل الأبيض مع القليل من الملح في ماء بارد لبضع دقائق ثم غسله جيدًا وجففيه بمنشفة واحفظيه.

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يمكن لكل لترين من الماء إضافة كوب واحد من الخل مع ملعقة طعام من الملح، وبعد أن تنتهي من تنظيف كل منتج، عليكِ تعقيم الاسطح أيضا.فى النهاية اكد أن هناك حل سحري يمكن مساعدتك على التغلب على مشكلة التعقيم فى ثوانى معدودة تعرفى عليه من خلال الرابط التالى