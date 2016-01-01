أسامة حسني: الخطيب لم يبلغني بقرار رحيلي رغم علمه.. نصحت عاشور بقبول عرض الأهلي



أسامة حسني أسامة حسني

كشف أسامة حسني لاعب الأهلي الأسبق عن عدم إبلاغه بقرار رحيله عن الأهلي من محمود الخطيب الذي يعمل في لجنة الكرة رغم علمه بالأمر.



وتربط أسامة حسني صلة قرابة مع الخطيب، إذ أن مهاجم الأهلي السابق هو زوج كريمة رئيس النادي الأهلي.



وقال أسامة حسني في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الخطيب لم يخبرني بنية الأهلي في رحيلي رغم وجوده بلجنة الكرة".

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وكشف حسني "وقتها وتم إبلاغي من قبل مدير الكرة بنهاية الموسم بعد أخر مباراة أمام مصر للمقاصة".وبالحديث عن موقف حسام عاشور ومقارنته بموقفه أوضح "الأهلي قام بتقدير حسام عاشور بصورة كبيرة جدا وعرض النادي لم يقدم حتى لأبو تريكة".وأضاف حسني "تواصلت معه هاتفيا ونصحت عاشور بعدم اللعب سوى بقميص الأهلي".وتابع "لكنه أدرى بالتزاماته، إذا ذهب لنادي آخر الجمهور سيسانده لأنه لم يقصر أبدا وصاحب تاريخ كبير".وبسؤاله عن تأثر الفريق بسبب رحيل 3 من اللاعبين الكبار أتم تصريحاته "الأهلي لم ولن يتوقف على رحيل أي لاعب".