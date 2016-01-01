أحمد أحمد يوضح حقيقة ترشحه لولاية ثانية لرئاسة كاف



أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي

أوضح أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حقيقة ترشحه لولاية ثانية.



وكشف أحمد أحمد عن تركيزه في إدارة أزمة كورونا في الوقت الحالي وعندما يتخذ قراره سيتم الإعلان عنه.



وكانت انتشرت تقارير إعلامية الفترة الماضية تفيد باعتزام أحمد أحمد الترشح لولاية ثانية لرئاسة كاف.

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وأشارت التقارير إلى دخول أحمد أحمد في منافسة مع هاني أبو ريدة ومرشح سنغالي وآخر إيفواري.وكتب أحمد أحمد عبر حسابه الرسمي: "منذ صباح اليوم الثلاثاء وأنا أقرأ صحف تتحدث عن ترشيحي لولاية ثانية كرئيس للـ كاف".وأضاف "اليوم كل اهتمامي يتركز على إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا".وأتم تصريحاته "عندما أتخذ قرارا سأعلن عنه بنفسي".