أحمد أحمد يوضح حقيقة ترشحه لولاية ثانية لرئاسة كاف

أوضح أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حقيقة ترشحه لولاية ثانية.
وكشف أحمد أحمد عن تركيزه في إدارة أزمة كورونا في الوقت الحالي وعندما يتخذ قراره سيتم الإعلان عنه.
وكانت انتشرت تقارير إعلامية الفترة الماضية تفيد باعتزام أحمد أحمد الترشح لولاية ثانية لرئاسة كاف.
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