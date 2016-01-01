بعد سن الثلاثين.. كل ما لاتعرفه عن عمليات شد ترهلات جفن العين



عمليات شد الجفون عمليات شد الجفون

عمليات شد الجفون، من العمليات المهمة في عالم التجميل ، وقال الدكتور عصام البقلي استشاري الجراحة التجميلية يوجد الجفن العلوي ويوجد الجفن السفلي .



والجفن العلوي يحدث له ترهل شديد بعد تقدم العمر سواء في الثلاثينات او الاربعينات والخمسينات من خلال استئصال الجلد من المنطقة المتدلية حوالي 2 ملي ويغلق بهيط 5 ملي تجميلي.



وأوضح البقلي أن شد الجفن السفلي يكون اصعب من شد الجفن العلوي حيث يوجد 3 مجموعات للدهون ولابد من شد هذه الجفن دون ان نؤذي الاعصاب والشرايين ووضعهم تحت الجلد.

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وأشار البقلي إلى أن شد الجفن لن يتوقف فقط علي استئصال الجلد ولكن يتم حقن الدهون اسفل الجفن حتي يتساوي الجفن وهي من العمليات الشائعة جدا في عالم التجميل.وأضاف البقلي:" إذا وجد تجاعيد بسيطة اسفل الجفن يمكن حقنها بالفلير ولكن اذا كان الترهل شديد عملية شد الجفن واستشصال الجلد هي الافضل والأنسب".