صفات عديدة من السهل أن نزرعها ونرسخها فى نفوس أطفالنا خلال شهر رمضان، لإعادة بناء شخصية طفلك فهم يمتصون كل التصرفات والسلوكيات من آبائهم سريعا ، لذا يجب الحرص يوميا فى رمضان على تعليمهم قيمه جديدة فهذا أفضل شيء علينا أن نزرعه فى أطفالنا.
وأكدت مي عبد الهادي، الباحثة التربوية، أن يمكن لللأم تعليم أطفالها قيمه العدل عندما تقوم هى نفسها بالحرص على تطبيق تلك القيمة بين أطفالها.
وحذرت الآباء والأمهات من التفرقة بين أبنائهم، مؤكدة أن الأم التي تقوم بالعدل بين أطفالها، سرعان ما يكتسب أطفالها هذه الصفة منها، والعكس صحيح.
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التعليقات على أستغلى رمضان لتعليم طفلك تلك القيمة .. فيديو
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