3 مشروبات للقضاء على مشاكل الهضم فى رمضان



للقضاء على مشاكل الهضم للقضاء على مشاكل الهضم

فى رمضان يعانى الكثيرين من عسر الهضم و غازات البطن إليك 3 مشروبات لها مفعول السحر فى التغلب على مشاكل الهضم فى رمضان يقدمها موقع بولد سكاى الهندى



مشروب بذور الكمون والجنزبيل



مكونات المشروب ..

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ملعقة من بذور الكمونملعقة من مسحوق القرفةملعقة من الروزمارىملعقة من الجنزبيلطريقة تطبيق المشروب:فى وعاء على النار توضع كافة المكونات ويتم غليها لدقائق ثم توضع جانبا حتى يهدًا المشروب ويتم تناوله مرتين في اليوم ويفضل تناول المشروب بجانب حمية صحية ومتوازنة.مشروب الليمون والجنزبيلالمقادير لتحضير المشروب ..شريحتين ليمون بالقشركوب ماء مغلينصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحونربع ملعقة قرفةملعقة صغيرة كمون مطحونطريقة التحضير للمشروبتوضع المكونات في كوب ثم يضاف الماء المغلي ويطي الكوب لمدة 10 دقائق وبعدها يكون جاهزا للشرب.ويتم تناول مشروب حارق الدهون 3 مرات في اليوم قبل الوجبات بمدة 20 دقيقة.