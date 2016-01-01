3 مشروبات للقضاء على مشاكل الهضم فى رمضان

للقضاء على مشاكل الهضم
فى رمضان يعانى الكثيرين من عسر الهضم و غازات البطن إليك 3 مشروبات لها مفعول السحر فى التغلب على مشاكل الهضم فى رمضان يقدمها موقع بولد سكاى الهندى
مشروب بذور الكمون والجنزبيل
مكونات المشروب ..
ملعقة من بذور الكمون
ملعقة من مسحوق القرفة
ملعقة من الروزمارى
ملعقة من الجنزبيل
طريقة تطبيق المشروب:
فى وعاء على النار توضع كافة المكونات ويتم غليها لدقائق ثم توضع جانبا حتى يهدًا المشروب ويتم تناوله مرتين في اليوم ويفضل تناول المشروب بجانب حمية صحية ومتوازنة.
مشروب الليمون والجنزبيل
المقادير لتحضير المشروب ..
شريحتين ليمون بالقشر
كوب ماء مغلي
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
ربع ملعقة قرفة
ملعقة صغيرة كمون مطحون
طريقة التحضير للمشروب
توضع المكونات في كوب ثم يضاف الماء المغلي ويطي الكوب لمدة 10 دقائق وبعدها يكون جاهزا للشرب.ويتم تناول مشروب حارق الدهون 3 مرات في اليوم قبل الوجبات بمدة 20 دقيقة.
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