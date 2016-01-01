حلويات رمضان.. طريقة عمل كنافة بالمانجو أحلى من المحلات



طريقة عمل كنافة بالمانجو طريقة عمل كنافة بالمانجو

يمكنك تقديم حلويات لأسرتك بأقل التكاليف واسهل الاصناف بعد وجبة الإفطار ونقدم لك اليوم طريقة عمل الكنافة بالمانجو بطرق مختلفة لأمهر الشيفات.

تعد الكنافة من أجمل الحلويات الشرقية التي تتمتع بمذاق فريد، ويزداد جمالها عند إضافة بعض قطع الفاكهة اللذيذة على الكنافة خاصة إذا كانت من المانجو الطازج.



الكنافة بالمانجو للشيف غادة التيلي



المقادير:

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نصف كيلو كنافةكوب زبدة2 حبة مانجو كبيرةشرباتكريم شانتيهفستق مجروشطريقة التحضير:* اخلطي الزبدة مع الكنافة وقسميها إلى قسمين ورصي كل قسم في صينية على حدة وأدخليها الفرن حتى تاخذ اللون الذهبي.* في طبق التقديم ضعي طبقة من الكنافة ثم ضيفي عليها طبقة من الكريم شانتيه.* ضيفي عليها قطع المانجو ثم غطيها بطبقة أخرى من الكنافة ثم أضيفي عليه الشربات.* زينيها بالكريم شانتيه وقطع المانجو والفسدق.الكنافة بالمانجو للشيف الشربينىمقادير كنافة المانجو:كنافةمانجوسكرسمـنةمكسراتشرباتكريمة مخفوقةطريقة تحضير الكنافة:* تفرك الكنافة مع السمن والسكر وتوضع في صينية و تدخل فرن ساخن حتى تحمر ثم تخلط بالمكسرات والشربات.* توضع طبقة من المانجو في طبق التقديم ثم طبقة من الكنافة وطبقة من الكريمة.* تكرر الطبقات ثم تقدم مزينة بالكريمة والمانجو.