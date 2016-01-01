أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس معتدل نهارا على الوجه البحري والقاهرة، شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
ويكون الطقس لطيفا على السواحل الشمالية نهارا، شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائيه صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.
ويكون الطقس معتدلا على محافظات شمال الصعيد نهارا حار على جنوب الصعيد ويظل بارد ليلا، يصاحبه شبورة مائيه صباحا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
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التعليقات على الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا يصاحبه شبورة وأمطار خفيفة على البلاد
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