الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة غدا يصاحبه شبورة وأمطار خفيفة على البلاد



انخفاض في درجات الحرارة غدا انخفاض في درجات الحرارة غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس معتدل نهارا على الوجه البحري والقاهرة، شديد البرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويكون هناك أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.



ويكون الطقس لطيفا على السواحل الشمالية نهارا، شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائيه صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.



ويكون الطقس معتدلا على محافظات شمال الصعيد نهارا حار على جنوب الصعيد ويظل بارد ليلا، يصاحبه شبورة مائيه صباحا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

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ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية تكون 23 للعظمى والصغرى 15، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 21، وعلى شمال الصعيد تكون 28 للعظمى والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 34 للعظمى والصغرى 21.