يقي من السرطان ويفقد الوزن.. تعرف على فوائد تناول القلقاس



فوائد تناول القلقاس فوائد تناول القلقاس

يجهل الكثير من الأشخاص الفوائد الصحية لتناول القلقاس، ولا يقبل على تناوله الكثير ولكن بعد الاستطلاع على هذا المقال يمكنك التراجع عن رأيك لما يحتويه القلقاس من فوائد صحية وفقا لما نشره موقع هيلثي الشهير.



فوائد القلقاس:



- يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم، حيث يحتوي على نوعين من الكربوهيدرات المفيدة لإدارة السكر في الدم وهى الألياف والنشا المقاوم والتى تساعد على إبطاء عملية الهضم مما يمنع حدوث طفرات كبيرة في نسبة السكر في الدم بعد الوجبات.

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- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.قد تساعد الألياف والنشا المقاوم في جذر القلقاس في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث وجدت أبحاث كبيرة أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الألياف يميلون إلى انخفاض معدلات الإصابة بأمراض القلب.- يقدم خصائص مضادة للسرطان.يحتوي جذر القلقاس على مركبات نباتية تسمى البوليفينول التي لها فوائد صحية مختلفة، بما في ذلك القدرة على تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، حيث أن البوليفينول الرئيسي الموجود في جذر القلقاس هو كيرسيتين، والذي يوجد أيضًا بكميات كبيرة في البصل والتفاح والشاي.- تساعد على فقدان الوزن:جذر القلقاس هو مصدر جيد للألياف، حيث وجدت الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من الألياف يميلون إلى خفض وزن الجسم وانخفاض نسبة الدهون في الجسم مما يبقيك أكثر لفترة أطول ويقلل من عدد السعرات الحرارية التي تتناولها طوال اليوم.- غني بالألياف والمواد الغذائية الهامة الأخرى مثل البوتاسيوم ، والنحاس.