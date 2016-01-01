الصحة العالمية: فيروس كورونا لم يحدث له تحور.. ولا وجود لأنماط جديدة



منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ، إنه لا يوجد أنماط جديدة من فيروس كورونا حتى الآن ، ولم يتم الكشف عن أى تحورات للفيروس حتى الآن.



وتابع المنظري: لابد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة منعا لتفشى الوباء.



وأضاف الدكتور ريتشارد برنان مدير الطواري الصحية الإقليمي، أنه لا يوجد دليل حتى الآن واضح أن عقاقير الكلوروكين مؤثرة في علاج كوفيد 19 وهناك عدد من الدراسات التي تجري حاليا وسيتم الكشف عن النتائج الخاصة بها خلال الفترة المقبلة .

قد يعجبك أيضا...

وقالت الدكتورة داليا سمهوري مدير برنامج التأهب واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية ، في وقت سابق ، إن لجنة الطواري الصحية للمنظمة وضعت قيود على السفر لكون الفيروس ينتقل بالتنقل بين الدول من الأشخاص المصابين إلى الأشخاص غير المصابين عن طريق التخالط وهو ما نصحنا به بوضع قيود منعا لتفشي المرض.