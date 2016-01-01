قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ، إنه لا يوجد أنماط جديدة من فيروس كورونا حتى الآن ، ولم يتم الكشف عن أى تحورات للفيروس حتى الآن.
وتابع المنظري: لابد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة منعا لتفشى الوباء.
وأضاف الدكتور ريتشارد برنان مدير الطواري الصحية الإقليمي، أنه لا يوجد دليل حتى الآن واضح أن عقاقير الكلوروكين مؤثرة في علاج كوفيد 19 وهناك عدد من الدراسات التي تجري حاليا وسيتم الكشف عن النتائج الخاصة بها خلال الفترة المقبلة .
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التعليقات على الصحة العالمية: فيروس كورونا لم يحدث له تحور.. ولا وجود لأنماط جديدة
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