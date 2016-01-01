

تقنية جديدة لأصحاب الذاكرة الضعيفة؟ ‏ تقنية جديدة لأصحاب الذاكرة الضعيفة؟ ‏

هل تظن أن تناول حبوب اللوز بكميات كبيرة سيرفع معدلات الذاكرة لديك؟ بالطبع لا، سيؤدي فقط إلى زيادة وزنك بشكل ملحوظ، إذن ما العمل؟





يعاني بعض الأشخاص نسيان بعض الأشياء على مدار اليوم، وكعادة عالم السيارات، يبحث مصممي كبرى شركات صناعة السيارات على حلول لمشاكل الإنسان، خاصة مالكي السيارات.



وكانت النتيجة اطلاق تكنولوجيا جديدة بين شركات السيارات تعرف باسم "Seat Reminder" أو باللغة العربية "نظام التذكير للمقعد الخلفي".

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تقنية جديدة لأصحاب الذاكرة الضعيفة؟حيث تقوم هذه التقنية بإصدار أصوات تنبيه قبل النزول من السيارة وتعرض البيانات المطلوبة على الشاشة الرقمية أمام السائق، وهناك بعض الشركات تقوم بعرض هذه البيانات على شاشة الهاتف الذكي مثل الكوري العملاق في صناعة السيارات "هيونداي".وبشكل واضح تقوم بتذكير سائق السيارة في حالة نسيان أي أغراض على المقعد الخلفي للسيارة، مثل الحقائب، الهواتف الذكية، أكياس التسوق.تقنية جديدة لأصحاب الذاكرة الضعيفة؟وتقدم العديد من شركات السيارات هذه التكنولوجيا المذهلة، وأبرزها شيفروليه، جمس وكاديلاك، هيونداي، كيا، نيسان وسوبارو.ويختلف اسم هذه التكنولوجيا بين شركة والأخرى، فعلى سبيل المثال تطلق عليها شركة جنرال موتورز (شيفروليه وجمس وكاديلاك) اسم Rear Seat Reminder، وفي مصانع هيونداي وكيا يعرف باسم Rear Occupant Alert.