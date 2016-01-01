

باحثون يطورون طبقة جديد تحمي الأسطح من الفيروسات باحثون يطورون طبقة جديد تحمي الأسطح من الفيروسات

قال باحثون من جامعة هونغ كونغ إنهم طوروا طبقة مضاد للفيروسات يمكن أن توفر 90 يومًا من الحماية ضد البكتيريا والفيروسات مثل فيروس كورونا.



ويقول الباحثون في جامعة هونج كونج للعلوم والتكنولوجيا إن المنتج المسمى MAP-1 استغرق تطويره 10 سنوات ويمكن رشه على الأسطح التي يكثر استخدامها من قبل الجمهور ، مثل أزرار المصاعد ومقابض السلالم.



وقال الأستاذ المساعد جوزيف كوان ، أحد الباحثين الرئيسيين في الفريق الذي طور المنتج: "يتم لمس هذه الأماكن بشكل متكرر ، وفي

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نفس الوقت تعمل كوسيلة فعالة جدًا لنقل الأمراض".ويحتوي المنتج على ملايين الكبسولات النانوية التي تحتوي على مطهرات ، والتي يقول كوان إنها تظل فعالة في قتل البكتيريا والفيروسات والجراثيم حتى بعد جفاف الطلاء.وقال كوان إنه بخلاف طرق التطهير الشائعة مثل التبييض المخفف والكحول ، يتم تعزيز MAP-1 أيضًا بواسطة البوليمرات الحساسة للحرارة التي تغلف المطهرات وتطلقها عند الاتصال البشري ،وأضاف الباحثون إنها غير سامة وآمنة للبشرة والبيئة.وتمت الموافقة على إستخدام المنتج رسميًا في فبراير ، وسوف يضرب متاجر هونج كونج الشهر المقبل.وبمساعدة من مؤسسة خيرية محلية ، تم بالفعل رش هذا المنتج حول منازل أكثر من ألف عائلة منخفضة الدخل في المدينة.وقالت لو ها يو ، وهي أم لطفلين تعيش في وحدة مقسمة مساحتها 110 أقدام مربعة تم رش منزلها مؤخرًا بالمنتج: "أشعر أنها عززت حمايتنا من الفيروس".وقال الباحثون إن مراكز التسوق والمدارس ومرافق التدريب الرياضي في المدينة اعتمدت الطلاء.وتخطط الشركة أيضًا لتقديم إصدارات للاستخدام المنزلي بسعة 50 مل و 200 مل وبأسعار تتراوح من 70 إلى 250 دولارًا .