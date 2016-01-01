كشفت دراسات اُجريت على فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في مدينة ووهان الصينية، أن حبيبات كورونا بإمكانها أن تعلق في الهواء لساعات طويلة في منطقتين أساسيتين، الأماكن المزدحمة، والأخرى سيئة التهوية، ولا يزال الباحثون يسعون لفهم سلوك الفيروس الذي أدخل العالم بأسره في نفق مظلم على الصعيدين الصحي والاقتصادي، بهدف إيجاد طريقة للتخلص من هذا الكابوس.
جاء ذلك عقب تحليل مجموعة من الباحثين من جامعة ووهان، عينات من الهواء في اثنين من مستشفيات المدينة التي تعالج بها حالات كورونا، في مسعى للوصول إلى معلومات عن طريقة انتشار الكائن المجهري الفتاك، وأظهرت النتائج وجود الفيروس بتركيزات كبيرة في الأماكن المزدحمة، مثل الغرف التي يتردد عليها الأطباء لتبديل ملابسهم، والأماكن سيئة التهوية مثل دورات المياه، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".
وأكدت الدراسة قدرة الفيروس على التعلق بالملابس، والانتشار في أماكن أخرى عندما يتم استبدالها، بما في ذلك القفازات والكمامات، لذا أوصى الباحثون بضرورة تجنب الأماكن المزدحمة، فضلا عن تهوية أي مكان مغلق قدر الإمكان.
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التعليقات على باحثون يتوصلون لـ"جنة كورونا": الفيروس يفضل هذه الأماكن
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