مصطفى النجارى: السلع الزراعية متوفرة ولا زيادة فى الأسعار بعد قرض صندوق النقد

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مصطفى النجارى: السلع الزراعية متوفرة ولا زيادة فى الأسعار بعد قرض صندوق النقد

قال مصطفى النجارى ،عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن الاحتياطيات من السلع الزراعية متوفرة فى السوق المصرية والعالم أجمع، من حيث الكميات والأسعار، لأن الإنتاج الزراعى فى العالم لم يتوقف وكذلك فى مصر وهو ما منح الفرصة فى استقرار الأسعار وعدم ارتفاعها على الإطلاق ، وهناك وفرة فى المعروض واستقرار فى الأسعار.

وأضاف النجارى فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" ، أن الاقتراض من صندوق النقد لصالح أزمة كورونا لن تؤثر على أسعار السلع الزراعية وكمياتها ، خاصة وأن القرض لصالح مصروفات كورونا وليس له علاقة بأسعار السلع أو كمياتها ، كما أن السلع الغذائية آمنه فى مصر وكافة دول العالم لأنها أكثر القطاعات التى تعمل بطاقتها الانتاجية.

وأشار عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ، إلى أن الأزمة كانت فى وسائل النقل السلع المصدرة للخارج وعدم وجود شاحنات كافية ، إلا أن حركة النقل بدأت فى الانتظام والفترة المقبلة ستشهد وفرة فى المعروض لأن أغلب الدول تحتاج إلى تصدير الفائض لديها لأنة أفضل من تكاليف تخزين هذا الفائض فى السوق المحلى.

يذكر أن ، الحكومة المصرية والبنك المركزى تقدموا بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولى، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، فى خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.

المصدر: اليوم السابع

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