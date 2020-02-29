

أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 745 جنيها للجرام أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 745 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، في مصر بسوق الصاغة بقيمة جنيهين، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر عند 745 جنيها للجرام، مع توقعات بتراجع آخر للأسعار حال استمرار هبوط سعر المعدن النفيس عالمياً والذى يسجل الآن 1702 دولارا للأوقية.





أسعار الذهب اليوم:



عيار 18 سجل 638 جنيها للجرام.

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عيار 21 سجل 745 جنيها للجرام .عيار 24 سجل 851 جنيها للجرام.الجنيه الذهب 5960 جنيها .أوقية الذهب 1702 دولار.وكانت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات، كشفت ارتفاع صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة بنسبة 58% خلال الربع الأول من 2020 لتبلغ 743 مليون دولار مقابل 503 مليون دولار خلال نفس الربع من 2019.وأوضحت شعبة الذهب والمعادن الثمينة بالغرفة التجارية، أن معظم صادرات القطاع تندرج تحت المشغولات اليدوية من الذهب والأحجار الكريمة ذات النقوش الفرعونية، المصنوعة من الذهب "الخرطوش" يكتب عليها الأسماء باللغة الهيروغليفية، وغيرها من المنتجات التى يتم تجميعها يدوياً.وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب، إن هناك مساعى لتنمية القطاع وتطوير المنتجات ودراسة العقبات التى تواجه الصادرات، للعمل على إزالتها حتى لا نفقد أسواقنا التقليدية مثل الإمارات والسعودية والكويت، ونعمل على الارتفاع التدريجى للصادرات.قررت الشعبه العامة لتجاره المصوغات والمجوهرات، إعادة العمل لمحلات بيع الذهب والمجوهرات ليومي الجمعة والسبت، تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المحلات خلال اليومين، مع استمرار الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، أن العمل في محلات المجوهرات يبدأ من الساعه 10 صباحا إلي الساعه 5 مساءا، والإجازه الأسبوعية يوم الأحد في أغلب الأسواق بمحافظات مصر.وكانت محلات بيع المجوهرات والذهب تتوقف عن العمل لمدة 3 ايام وهي الجمعة والسبت تطبيقا لقرار مجلس الوزراء، إضافة إلي يوم الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وهو يوم الأحد، لتعمل المحلات لمدة 4 أيام فقط منذ بداية قرارات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.والقرار الجديد للشعبة العامة للذهب، فإن محلات بيع المجوهرات والذهب ستفتح أبوابها أمام الجمهور طوال أيام الأسبوع فيما عدا يوم الأحد وهو الإجازة الرسمية لسوق الصاغة.