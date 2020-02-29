المؤشر نيكى يفتح على انخفاض 0.04% فى طوكيو

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المؤشر نيكى يفتح على انخفاض 0.04% فى طوكيو

هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وانخفض نيكي 0.04 في المئة ليفتح على 19776.18 نقطة، في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.08 في المئة ليسجل 1446.06 نقطة.

وسجلت الأسهم اليابانية ارتفاعا كبيرا، أمس الإثنين، مع تحسن المعنويات في السوق بفضل بعض نتائج الشركات التي جاءت أفضل من التوقعات وارتفاع التعاملات الآجلة على الأسهم الأمريكية.

وتقدم المؤشر نيكي 2.7 بالمئة إلى 19783.22 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 17 أبريل.

وأعلن بنك اليابان إجراءات كانت متوقعة إلى حد بعيد لتخفيف أزمة التمويل للشركات تشمل زيادة مشترياته من الأوراق التجارية وسندات الشركات.

المصدر: الدستور

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