هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.
وانخفض نيكي 0.04 في المئة ليفتح على 19776.18 نقطة، في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.08 في المئة ليسجل 1446.06 نقطة.
وسجلت الأسهم اليابانية ارتفاعا كبيرا، أمس الإثنين، مع تحسن المعنويات في السوق بفضل بعض نتائج الشركات التي جاءت أفضل من التوقعات وارتفاع التعاملات الآجلة على الأسهم الأمريكية.
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التعليقات على المؤشر نيكى يفتح على انخفاض 0.04% فى طوكيو
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