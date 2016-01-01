لقطة تسوي مليون جنيه.. أحمد موسى يستعرض لحظة القبض على خيرت الشاطر.. فيديو



لحظة القبض علي خيرت الشاطر لحظة القبض علي خيرت الشاطر

علق الإعلامي أحمد موسى على لحظة القبض على الإرهابي خيرت الشاطر مستعيدا لقطات القبض عليه من منزله، مردفا:"لقطة القبض على الشاطر تسوي مليون جنيه".



وقال موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن من يشاهد الإخوان في ميدان الشهيد هشام بركات لا يشاهدهم أثناء القبض عليهم فالبلتاجي هرب للمزارع وبديع هرب في عمارة ولبس النقاب وخيرت اختبأ في منزله.



وأضاف إن الشرطة والجيش استجابوا لأوامر الشعب وطلباته بالقبض على عناصر الإخوان وكان أهمهم خيرت الشاطر.

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وعرض موسى لحظة القبض على الشاطر ووجه حديثه للمشاهد بأنه السبب في هذا المشهد وظهور الشاطر مثل الفأر المذعور.