شاهد.. تعليق أحمد موسى على إسقاط حفتر لحكومة السراج

علق الإعلامي أحمد موسى على بيان المشير خليفة حفتر قائد القوات المسلحة الليبية والذى أعلن فيه إسقاط حكومة فايز السراج.
وقال موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"الطائرات التركية تنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، والشعب الليبي وافق على تفويض المشير خليفة حفتر لإدارة شؤون البلاد والسيطرة على كامل الأراضي الليبية".
وأشار إلى أن السراج سيخرج ببيان خلال الأيام القادمة، ومهمة الجيش الوطني الليبي خلال الفترة المقبلة ستتلخص في دخول طرابلس وسنرى ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة".
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