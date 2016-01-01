شاهد.. تعليق أحمد موسى على إسقاط حفتر لحكومة السراج



الإعلامي أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى على بيان المشير خليفة حفتر قائد القوات المسلحة الليبية والذى أعلن فيه إسقاط حكومة فايز السراج.



وقال موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"الطائرات التركية تنقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا، والشعب الليبي وافق على تفويض المشير خليفة حفتر لإدارة شؤون البلاد والسيطرة على كامل الأراضي الليبية".



وأشار إلى أن السراج سيخرج ببيان خلال الأيام القادمة، ومهمة الجيش الوطني الليبي خلال الفترة المقبلة ستتلخص في دخول طرابلس وسنرى ماذا سيحدث خلال الأيام المقبلة".

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وأعلن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي قبوله تفويض الشعب الليبي للقيادة العامة بتولي مهمة قيادة البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات لعام 2015.وقال "حفتر"، "أعلن قبولنا إرادة الشعب والتفويض وإسقاط الاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي".وأضاف حفتر أن الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة، ولكنه "أصبح من الماضي".