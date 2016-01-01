فيديو.. مستشار الرئيس للصحة: توسع دائرة الفحص سبب زيادة عدد إصابات كورونا



ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، إن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا أمر متوقع، مضيفًا: "الزيادة المطردة الأفقية أفضل بكثير من الزيادة الرأسية الحادة".



ونوه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" تقديم الإعلامية لميس



الحديدي على قناة "العربية الحدث": إلى أن الأزمة تبدأ عند ازدياد الحالات المصابة بشكل كبير، مشيدًا بالتوسع في دائرة اكتشاف المصابين وعمل المزيد من التحاليل والمسحات الطبية.

أعلى معدل يومي.. الصحة: 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة

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ولفت مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية إلى أن كل مصاب بكورونا يتسبب في نقل العدوى من 2 إلى 3 حالات وزيادة معدل الإصابات يعني اكتشاف أكثر للحالات غير المعروفة، مشيرًا إلى أن منع العدوى وتدهور الحالات يحسن الوضع بصورة عامة.شاهد الفيديو من الدقيقة (9)..