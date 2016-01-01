فيديو.. مستشار الرئيس للصحة: توسع دائرة الفحص سبب زيادة عدد إصابات كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، إن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا أمر متوقع، مضيفًا: "الزيادة المطردة الأفقية أفضل بكثير من الزيادة الرأسية الحادة".
ونوه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" تقديم الإعلامية لميس
الحديدي على قناة "العربية الحدث": إلى أن الأزمة تبدأ عند ازدياد الحالات المصابة بشكل كبير، مشيدًا بالتوسع في دائرة اكتشاف المصابين وعمل المزيد من التحاليل والمسحات الطبية.
أعلى معدل يومي.. الصحة: 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 حالة وفاة
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