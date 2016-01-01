حقيقة إصابة 20 طبيبا وممرضا بكورونا في مستشفى كفر الشيخ (فيديو)



مستشفى كفر الشيخ مستشفى كفر الشيخ

نفى الدكتور لطفي عبد السميع صقر، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، ما تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بإصابة 20 طبيبا وممرضة بالمستشفى، بفيروس كورونا، نتيجة اختلاطهم لحالة مصابة من العاملين بالمستشفى.



وأكد مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام خلال فيديو نشره على حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، أن المستشفى اتخذ الإجراءات الاحتياطية، مشيرا إلى أن الأطباء اشتبهوا في إصابة أحد أفراد الأمن بفيروس كورونا، وأجروا له مسحا طبيا.



وقال عبد السميع: بسبب حالة الخوف التي انتابت طاقم التمريض المخالط، أرسلت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، فرق اختبار لأخذ عينات منهن، وجميع نتائج تحاليل العينات أثبتت سلبيتها، فيما جرى أخذ عينات من 4 آخرين بعد ذلك لتحليلها.

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