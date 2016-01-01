ارتفاع درجات الحرارة غدا وأمطار خفيفة تمتد للعاصمة والعظمى 30 درجة



ارتفاع درجات الحرارة غدا ارتفاع درجات الحرارة غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الثلاثاء، خامس أيام رمضان، ارتفاع أخر بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا .







وقال الخبراء، أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح تنشط على خليج السويس وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وفى شمال الصعيد طقس حار نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 21 درجة.ويشهد اليوم الإثنين رابع أيام رمضان، استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة صباحا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة صباحا، والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشوائب عالقة صباحا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلةوقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وفى شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا وشوائب عالقة صباحا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة.