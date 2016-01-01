خالية من المواطنين.. شوارع وسط البلد في ليالي رمضان.. فيديو



شوارع وسط البلد في ليالي رمضان شوارع وسط البلد في ليالي رمضان



شهدت شوارع وسط البلد بمحافظة القاهرة، سيولة مرورية بعد الإفطار مباشرةً حتى تطبيق وقت حظر التجول بداية من التاسعة مساءً.



ورصدت كاميرا "صدى البلد"، مرور عدد قليل من العربات أثناء وبعد الإفطار مع عدم وجود حركة للمواطنين في الشوارع وغلق كافة المحلات التجارية التزاما بقرار الغلق من بداية الخامسة مساء كل يوم.



وكان مجلس الوزراء أصدر عددا من القرارات الهامة التي تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بتطبيق حظر التجول بداية من الساعة التاسعة مساءا حتي السادسة صباحا ويستثني من ذلك الصيدليات ومحلات البقالة.

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كما استثني مجلس الوزراء عددا من المهام والأعمال من تطبيق حظر التجول كما وأقر بفتح المحلات التجارية يومي الجمعة والسبت حتى الخامسة مساء.