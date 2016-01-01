أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم الاثنين، عودة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم للتدريبات في مقر النادي رغم تفشي فيروس كورونا.
وكان نادي أرسنال أعلن أول أمس عودة لاعبيه للتدريبات في مقر الفريق، ليصبح أول نادٍ إنجليزي يتخذ تلك الخطوة.
ونشر النادي اللندني بيانًا على موقعه الرسمي، أكد فيه عودة اللاعبين إلى التدريبات غدًا وفقًا للتعليمات التي أصدرتها الحكومة البريطانية، مشددًا أنه سيتم اتخاذ كافة إجراءات الصحة والسلامة الخاصة بالتباعد المكاني بين الأفراد،.
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التعليقات على توتنهام يعلن رجوع لاعبيه للتدريبات ويزيد التكهنات بعودة الدوري الإنجليزي
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