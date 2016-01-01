بالأسماء.. 14 لاعبا تحت مفرمة الرحيل عن الأهلي والزمالك فى الصيف



الأهلي والزمالك الأهلي والزمالك

بدأ ناديا الأهلي والزمالك فى ترتيب أوراق موسم الانتقالات الصيفية المقبل فى ظل الرغبة فى تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأفضل العناصر للظهور بأفضل شكل ممكن خلال الموسم الكروي الجديد.



وتشير كل المؤشرات إلى أن الأهلى والزمالك استقرا على رحيل عدد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي المقبل بناء على رغبة رينيه فايلر المدير الفنى للأحمر وكذلك الأمر بالنسبة لباتريس كارتيرون مدرب الزمالك .



واستقر رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى على رحيل عدد من اللاعبين سواء على سبيل البيع النهائى أو الإعارة ويأتى على رأس هؤلاء اللاعبين الذين تأكد رحيلهم عن القلعة الحمراء صالح جمعة صانع الألعاب، وهو الأمر نفسه بالنسبة للمغربي وليد أزارو، وأيضا الأنجولى جيرالدو وحسام عاشور الذى قرر النادي عدم التجديد له وأيضا حسين السيد.

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كما تشير المؤشرات إلى أن فايلر استقر على تجديد إعارة صلاح محسن المهاجم لأحد أندية الدوري وهو الأمر نفسه بالنسبة لمحمود الجزار مدافع الجونة الحالى، أحمد ياسر ريان وباسم علي.وفى الزمالك، اقترب محمد عنتر من مغادرة الفريق الأبيض على سبيل الإعارة نتيجة عدم مشاركته بشكل تام فى مباريات الزمالك تحت قيادة الفرنسي كارتيرون.وهو الأمر نفسه بالنسبة لكريم بامبو الجناح الهجومى، والذي بات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن القلعة البيضاء فى الميركاتو الصيفي المقبل، وأيضا محمد حسن لاعب الوسط.وتشير المؤشرات إلى رحيل محمد عبدالسلام مدافع الزمالك الشاب فى ظل رغبة المسئولين على رحيله على سبيل الإعارة، وأيضا كاسونجو كابونجو.