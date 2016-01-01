بدأ ناديا الأهلي والزمالك فى ترتيب أوراق موسم الانتقالات الصيفية المقبل فى ظل الرغبة فى تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بأفضل العناصر للظهور بأفضل شكل ممكن خلال الموسم الكروي الجديد.
وتشير كل المؤشرات إلى أن الأهلى والزمالك استقرا على رحيل عدد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي المقبل بناء على رغبة رينيه فايلر المدير الفنى للأحمر وكذلك الأمر بالنسبة لباتريس كارتيرون مدرب الزمالك .
واستقر رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى على رحيل عدد من اللاعبين سواء على سبيل البيع النهائى أو الإعارة ويأتى على رأس هؤلاء اللاعبين الذين تأكد رحيلهم عن القلعة الحمراء صالح جمعة صانع الألعاب، وهو الأمر نفسه بالنسبة للمغربي وليد أزارو، وأيضا الأنجولى جيرالدو وحسام عاشور الذى قرر النادي عدم التجديد له وأيضا حسين السيد.
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التعليقات على بالأسماء.. 14 لاعبا تحت مفرمة الرحيل عن الأهلي والزمالك فى الصيف
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