عودة أول الدوريات العربية بعد التوقف بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، استكمال منافسات الدوري المحلي ، بعد توقفه بسبب فيروس كورونا المستجد.
ونشر الاتحاد السوري بيانًا اليوم، أكد فيه استئناف منافسات الدوري المحلي، بعد موافقة رئاسة الوزراء على استكمال المسابقة، رغم تفشي فيروس كورونا
وأكد الاتحاد السوري لكرة القدم عودة منافسات الدوري في التاسع والعشرين من شهر مايو بدون جمهور، على أن تعود الفرق لاستئناف تدريباتها في الأول من الشهر ذاته.
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