حسام حسن يكشف كواليس انضمامه لـ الأهلي وسر رحيله المفاجئ.. فيديو

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صورة الخبر: الأهلي
الأهلي

أكد حسام حسن نجم فريق مصر المقاصة أن فريقي الأهلي والزمالك كان لديهما رغبة حقيقة في ضمه خلال فترة تألقه بفريق المصري.

وأضاف في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت " أن المصري في ذلك الوقت كان فريقا مثاليا لامتلاكه لاعبين على مستوى عال وتوافر الإمكانيات المادية الكبيرة، مشددا على أنه في مواسمه الأولى مع المصري رفض الرحيل وفضل البقاء.

وتابع أنه بعد ذلك حدثت بعض الأزمات بينه وبين النادي المصري لذلك قرر الرحيل وقام بالتوقيع على عقد الانضمام للأهلي، كما أنه حصل على مقدم التعاقد من الأهلي.

وتابع أن مجلس إدارة الأهلي أخبره عقب ذلك بصعوبة انضمامه وأن الجماهير لن تتقبله خاصة أنه قادم من المصري.

وأكمل أن قرر عقب ذلك الاحتراف في البرتغال مشددا على أن الانضمام للاهلي أو الزمالك كان سيضيف له الكثير خلال مشواره.

وأكمل أن ما يحققه أي لاعب في 4 أو 5 مواسم مع أي فريق يتمكن من تحقيقه من موسم واحد بانضمامه للأهلي أو الزمالك.

أما عن انضمامه للمنتخب الأوليمبي فأكد أنه انضم على الرغم من وجود أزمات بينه وبين مسئولي انبي " فريقه السابق" لكن انضم بصحبة محمد صلاح وأحمد حجازي وأحمد عيد عبد الملك.

المصدر: elbalad

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