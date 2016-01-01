أكد حسام حسن نجم فريق مصر المقاصة أن فريقي الأهلي والزمالك كان لديهما رغبة حقيقة في ضمه خلال فترة تألقه بفريق المصري.
وأضاف في تصريحات لقناة "اون تايم سبورت " أن المصري في ذلك الوقت كان فريقا مثاليا لامتلاكه لاعبين على مستوى عال وتوافر الإمكانيات المادية الكبيرة، مشددا على أنه في مواسمه الأولى مع المصري رفض الرحيل وفضل البقاء.
وتابع أنه بعد ذلك حدثت بعض الأزمات بينه وبين النادي المصري لذلك قرر الرحيل وقام بالتوقيع على عقد الانضمام للأهلي، كما أنه حصل على مقدم التعاقد من الأهلي.
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التعليقات على حسام حسن يكشف كواليس انضمامه لـ الأهلي وسر رحيله المفاجئ.. فيديو
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