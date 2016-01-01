شاومينج يوهم الطلاب بعقد اجتماع لـ تأجيل امتحانات الثانوية العامة.. والتعليم: لا تلتفتوا لهذا العبث

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نشرت منذ قليل صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، رسالة لطلاب الثانوية العامة نصها : هناك اجتماع يجري الأن حول تأجيل امتحانات الثانوية العامة .



ومن جانبه .. قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، موجها رسالة لطلاب الثانوية العامة : أرجوكم لا تلتفتوا إلى مثل هذا العبث ، فنحن نؤكد أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ في موعدها يوم 7 يونيو 2020 ، و نتمنى الا يجد في الامر جديد وتسير الامتحانات على خير .



واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا سيجد الطلاب ما يلي في لجان الامتحانات :

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- بوابات تعقيم- سيتم فرض مسافات كبيرة بين الطلاب داخل كل لجنة- سيتم توزيع كمامات يوميا على جميع الموجودين في اللجنة- سيتم تعقيم الفصول قبل و بعد الامتحان بشكل محترف- سيتم توزيع " غطاء للقدم" على جميع الطلاب و المعلمين الموجودين قبل دخول اللجنة- كما تقرر زيادة عدد لجان امتحانات الثانوية العامة مرة و نصف اكثر لتقليل عدد الطلاب في اللجنة الواحدة.وأضاف وزير التربية والتعليم : نؤكد ان الشائعات لا تنتهي ، ووصلت الجرأة من البعض الى ادعاء اخبار كاذبة على لسان الوزير و نائبه بشأن حدوث لقاءات مع رئيس الجمهورية للاستجابة لمطالب تأجيل أو إلغاء امتحانات الثانوية العامة.كما عبر وزير التربية والتعليم ، عن استياءه ممن يعملوا حاليا على تحريض الطلاب على المطالبة بإلغاء امتحانات الثانوية العامة و استبدالها بإمتحانات قدرات ، حيث قال : جزء كبير جدا ممن يتصدروا هذه المشاهد التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي لا علاقة لهم اصلا بالثانوية العامة ، ولكنهم فقط يجدون شهرة كبيرة و شخصية يصنعونها من لا شئ بالركوب على قضية تهم أكبر عدد من الناس "التريند" .وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسالة عاجلة لجميع طلاب الثانوية العامة الرافضين النزول لامتحانات الثانوية العامة المقرر عقدها في اللجان ابتداء من 7 يونيو 2020 خوفا من الإصابة بفيروس كورونا في تجمعات الطلاب.قال وزير التربية والتعليم "لو قلقان من دخول الامتحانات السنة دي انتظر للسنة الجاية".وأضاف وزير التربية والتعليم ، أن وزارة التربية والتعليم ليست في معركة عند مع طلاب الثانوية العامة ، بل إن الوزارة تتحدث بالمنطق والقانون ، والقانون ينص على عقد امتحانات لطلاب الثانوية العامة و تسليم نتيجته لوزارة التعليم العالي للتولى بناءا عليها تنسيق دخول الجامعات ، عايزين نعمله في يونيو ماشي عايزين نعمله في سبتمبر ماشي بس هانزق 3 اشهر في حياة كل الناس وهنا لازم وزارة التعليم العالي توافق على ده وتشوف ايه انعكاس ده على الجامعات.وقال وزير التربية والتعليم "امتحانات الثانوية العامة يوم 7 يونيو ونتمنى ألا يجد جديد في الاوضاع الحالية وتتم الامتحانات على خير".جدير بالذكر أنه وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:الأحد 7 يونيو 2020: لغة عربية وتربية دينيةالثلاثاء 9 يونيو 2020 الاقتصاد والإحصاءالخميس 11 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الأولىالأحد 14 يونيو 2020: الديناميكاالثلاثاء 16 يونيو 2020: الأحياء والاستاتيكا والفلسفةالخميس 18 يونيو 2020: إجازة من الامتحاناتالأحد 21 يونيو 2020: الفيزياء والتاريخالثلاثاء 23 يونيو 2020: إجازة من الامتحاناتالخميس 25 يونيو 2020: الكيمياء والجغرافياالأحد 28 يونيو 2020: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنيةالثلاثاء 30 يونيو 2020: إجازة من الامتحاناتالخميس 2 يوليو 2020: الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماعالأحد 5 يوليو 2020: الجبر والهندسة الفراغية