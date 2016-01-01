جامعة القاهرة: مواد الساعات المعتمدة يجب أن يسجل بها الطالب قبل بداية الفصل الدراسي

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قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، إن مواد الساعات المعتمدة يجب أن يسجل الطالب فيها قبل بداية الفصل الدراسي، لافتًا أنها من المواد التي من الممكن أن يمتحن فيها الطالب خلال فترة الصيف.



وأضاف علم الدين، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن نظام الساعات المعتمدة يعتمد على عدد الساعات والمستويات، موضحًا أن يمكن للطلاب أن ينتهي من جزء من الساعات المعتمدة الذي يعادل ثلاث سنوات.



وأشار المتحدث الإعلامي باسم جامعة القاهرة، إلى أن الطلاب بالجامعات الخاصة يمكنه أن يؤجل مادة لدراستها في فصل الصيف، لكن هذا النظام غير معمول به في جامعة القاهرة، مشيرا إلى أن المادة التي يمتحن فيها الطالب يجب أن تكون مسجلة.



وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد قرر أن الدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات أو النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب.

