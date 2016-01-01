أكواد الاختبارات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي عبر هذا الرابط.. الآن



أكواد الاختبارات الإلكترونية أكواد الاختبارات الإلكترونية

خصص موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابطا إلكترونيا للاستعلام عن أكواد الاختبارات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي.



ويمكن لمن يهمه الأمر اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن أكواد الاختبارات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي :

- اضغط على الرابط التالي https://thaneduone.emis.gov.eg/

- حدد الصف الدراسي

- حدد الجنسية

-أدخل كود الطالب

-اضغط تسجيل دخول



فى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، كل ما قيل خلال الساعات الاخيرة بشأن استبدال الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، واستبدالها بأبحاث أو الاكتفاء باعتماد نتيجة الترم الأول.

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وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذا الكلام لا أساس له من الصحة نهائيًا".وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه لا تراجع عن تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية لتقييم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.وأضاف: "سيؤدي طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي امتحانات نهاية العام في شكل امتحانات إلكترونية من المنزل حسب الجدول المعلن".وشدد وزير التربية والتعليم على أن من سيمتنع عن دخول الامتحانات الإلكترونية أو لم يجتزها، سيكون له دور ثان قبل بدء العام الدراسي الجديد.وقد تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من الاستفسارات من أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، الذين تغيبوا عن أداء الامتحان في مادة أو بعض المواد في الفصل الدراسي الأول لظروف مرضية أو قهرية، بشأن كيفية أداء الامتحان في المواد التي تغيبوا فيها.من جانبها، أكدت الإدارة العامة للتعليم الثانوي والعام بوزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي لجميع المديريات، أن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي أفاد بأنه في هذه الحالة يتم تكليف الموجهين الأوائل بالمديريات التعليمية بإعداد الاختبارات التكميلية للطلاب الذين تغيبوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول في المواد الذين تغيبوا فيها (مادة أو بعض المواد) بأعذار مرضية أو قهرية طبقا لما ورد بالقرارين الوزاريين 273 ، و 274 لسنة 2012 بشأن نظام الدراسة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي العام مادتي 5 و11.فإذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسي الأول في مادة أو أكثر، يعقد له امتحان تكميلي (تخلف) في الجزء الذي تمت دراسته خلال خذا الفصل في نهاية العام الدراسي عقب امتحان الفصل الدراسي الثاني .أما إذا تغيب الطالب عن امتحان الفصل الدراسي الثاني، فيؤدي الامتحان في المواد التي تغيب فيها في هذا الفصل مع امتحان الدور الثاني ويكون امتحانه في الجزء الذي تمت دراسته من المنهج الدراسي في الفصل الدراسي الثاني فقط حرصا على مصلحة الطلاب.