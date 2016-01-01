بعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات إلغاء الامتحان التقليدى لطلاب سنوات النقل بالجامعات وتطبيق آلية المشاريع البحثية والامتحانات الالكترونية .
أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أنه بالنسبة الى مصير درجات أعمال السنة والأبحاث التى تم تسليمها طوال فترة الدراسة بالفصل الدراسى الثانى قبل بداية تعليقها، سيتم الأخذ فى الاعتبار بهذه الدرجات والأبحاث بالنسبة لطلاب النقل وستساعدهم على النجاح فى الامتحانات الالكترونية أو المشاريع البحثية لتخطى الفصل الدراسى.
وأشار نجم إلى أن جميع كليات الجامعة ستنتهى يوم ٧ مايو كحد أقصى من ضوابط وآليات الأبحاث والامتحانات الإلكترونية، لكى يستعد الطلاب لها.
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التعليقات على رئيس جامعة حلوان: الأخذ بدرجات أعمال السنة فى تقييم طلاب النقل
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