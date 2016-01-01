لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي .. التعليم : يمكن أداء الامتحان من التابلت أو الكمبيوتر أو الموبايل



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي ، أداء الامتحانات الالكترونية المقرر انطلاقها يوم 29 ابريل 2020 لطلاب اولى ثانوي و 30 ابريل بالنسبة لـ طلاب الصف الثاني الثانوي ، من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه يمكن للطالب بدء الامتحان في أي وقت خلال الفترة الزمنية المحددة للمحافظة.



ويتمثل جدول الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار حسب المحافظة فيما يلي :

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المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًاالقاهرةالجيزةالإسكندريةأسيوطكفر الشيخقناالفيومدمياطالإسماعيليةأسوانبورسعيدشمال سيناءالوادي الجديدجنوب سيناءالمجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًاالشرقيةالدقهليةالقليوبيةالغربيةالمنوفيةالبحيرةالمنياسوهاجبني سويفالأقصرالسويسالبحر الأحمرمطروحويتمثل جدول الصف الأول الثانوي:الأربعاء 29 أبريل: اللغة العربيةالسبت 2 مايو: اللغة الأجنبية الأولىالاثنين 4 مايو: الأحياءالأربعاء 6 مايو: الجغرافياالسبت 9 مايو: اللغة الأجنبية الثانيةالإثنين 11 مايو: الرياضياتالأربعاء 13 مايو: الفلسفة والمنطقالسبت 16 مايو: الفيزياءالإثنين 18 مايو : التاريخالأربعاء 20 مايو: الكيمياءوبالنسبة للفترة الزمنية لإتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم ، فهي من الساعة 9 صباحا وحتى 4 عصرا وفقا للجدول.أما عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي:الخميس 30 أبريل: اللغة العربيةالأحد 3 مايو: اللغة الأجنبية الأولىالثلاثاء 5 مايو: الأحياء والفلسفةالخميس 7 مايو: اللغة الأجنبية الثانيةالأحد 10 مايو: الجبر والتفاضل وحساب المثلثاتالثلاثاء 12 مايو: الفيزياء والتاريخالخميس 14 مايو: التطبيقات الرياضية وعلم النفسالأحد 17 مايو: الكيمياء والجغرافيا