3 حيل سريعة.. طرق علاج الكدمات بدون أدوية



علاج الكدمات علاج الكدمات



قد يتعرض البعض لكدمات في الأذرع أو الساق نتيجة الوقوع أو الارتطام على الأرض كما يفعل الأطفال دومًا ، وفورًا تتكون المدمة التي يبدو لونا أزرق بسبب تلف الأوعية الدموية في هذه المنطقة المصابة .



يمكنك علاج الكدمات بشكل سريع دون أدوية وخاصة للأطفال، بـ 3 طرق سريعة وآمنة نصح بها موقع bright side وهي :



1- حلقات البصل:

يحتوي البصل على الكيرسيتين وهي مادة مضادة للالتهابات وتساعد في علاج الكدمات بشكل سريع وفعال، عن طريق وضع شرائح البصل على المنطقة المصابة عدة مرات يوميا.

قد يعجبك أيضا...

2- الصبار:وهو فعال في تخفيف لون الكدمات لتعود للونها الطبيعي، عن طريق دهن مكان الكدمة بالصبار الطبيعي الطازج عدة مرات يوميا.3- الثلج :وهو أسرع علاج للكدمات، فبمجرد حدوث الكدمة، يجب وضع عدة مكعبات ثلجية في قطعة قماش أو كيس بلاستيكي ووضعها مكان الكدمة.