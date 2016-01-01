3 حيل سريعة.. طرق علاج الكدمات بدون أدوية

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علاج الكدمات


قد يتعرض البعض لكدمات في الأذرع أو الساق نتيجة الوقوع أو الارتطام على الأرض كما يفعل الأطفال دومًا ، وفورًا تتكون المدمة التي يبدو لونا أزرق بسبب تلف الأوعية الدموية في هذه المنطقة المصابة .

يمكنك علاج الكدمات بشكل سريع دون أدوية وخاصة للأطفال، بـ 3 طرق سريعة وآمنة نصح بها موقع bright side وهي :

1- حلقات البصل:
يحتوي البصل على الكيرسيتين وهي مادة مضادة للالتهابات وتساعد في علاج الكدمات بشكل سريع وفعال، عن طريق وضع شرائح البصل على المنطقة المصابة عدة مرات يوميا.

2- الصبار:
وهو فعال في تخفيف لون الكدمات لتعود للونها الطبيعي، عن طريق دهن مكان الكدمة بالصبار الطبيعي الطازج عدة مرات يوميا.

3- الثلج :
وهو أسرع علاج للكدمات، فبمجرد حدوث الكدمة، يجب وضع عدة مكعبات ثلجية في قطعة قماش أو كيس بلاستيكي ووضعها مكان الكدمة.

المصدر: elbalad

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