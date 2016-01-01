علاج حب الشباب من أهم التفاصيل التي يبحث عنها أصحاب البشرة الدهنية، وهي يعاني منها سواء الشباب أو الفتيات، والتي تبدأ في سن المراهقة وحتى سنوات العشرينات، لكن البعض قد تمتد معهم لسنوات أطول بسبب مشاكل أخرى تسبب حب الشباب.
علاج حب الشباب يحتاج فترة طويلة، سواء كانت مشكلة في الهرمونات تسبب ظهور حب الشباب، أو مشكة جلدية طبيعية ، وفي كلتا الحالتين يحب استشارة الطبيب قبل البدء في علاج حب الشباب لاستكشاف السبب وتلقي العلاج المناسب .
وبعيدًا عن أدوية علاج حب الشباب ، يمكنك العناية بالبشرة في المنزل وتطبيق بعض الوصفات الطبيعية التي لها تاثير فعال في علاج حب الشباب، ونصح موقع glowpink ب5 طرق طبيعية سريعة تساعد في علاج حب الشباب وهي :
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التعليقات على علاج حب الشباب .. 5 طرق تقضي عليه في شهر
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