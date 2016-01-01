15 نصيحة لـ حل مشكلة الشعر الخفيف للرجال



حل مشكلة الشعر الخفيف للرجال حل مشكلة الشعر الخفيف للرجال

حل مشكلة الشعر الخفيف للرجال من أكثر التفاصيل التي يبحث عنها الكثير لعلاج مشكلة تساقط الشعر عند الرجال، والتي ترجع إلى عدة أسباب صحية مثل الإصابة ببعض الأمراض منها السكر، داء الثعلبة، ومرض الزهري، كذلك بعض العادات الغذائية الخاطئة و التدخين بشراهة، وكلها أمور تمثل عائق أمام حل مشكلة الشعر الخفيف للرجال .



قدم موقع Glowoink مجموعة نصائح ذهبية لـ حل مشكلة الشعر الخفيف للرجال ، منها عادات يومية وطرق تغذية وأطعمة مفيدة، وكذلك بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في حل مشكلة الشعر الخفيف للرجال ..



1- تدليك فروة الرأس بشكل يومي ، وهي فكرة مريحة وتساعد على الاسترخاء وفي نفس الوقت تعمل على حل مشكلة الشعر الخفيف للرجال حيث أن تدليك فروة الرأس يحفز نمو بصيلات الشعر.

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2- البعد عن التدخين ، إذا كنت مدخنًا ، فمؤكد قد سمعت عن جميع الآثار السلبية للتدخين على رئتيك، ولكن هل تعلم أن التدخين يمكن أن يسبب تساقط الشعر إلى جانب فوق تجاعيد الوجه وشيب الشعر قبل الأوان؟.3- اتباع نظام غذائي متوازن يمكن أن يبقي شعرك صحيا ويساعد في حل مشكلة الشعر الخفيف للرجال ، ويجب أن يتضمن نظامك الغذائي مجموعة متنوعة من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والدهون غير المشبعة والبروتينات الخالية من الدهون.4- أكثر من تناول الأطعمة الغنية بالحديد، بما في ذلك اللحم البقري الطازج والفاصوليا والخضروات الورقية الخضراء والحبوب المدعمة بالحديد والبيض.5- تناول الأطعمة الغنية بالبروتين ، مثل البيض واللحوم الخالية من الدهن والمأكولات البحرية6- تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية ، مثل السلمون والماكريل والتونة وبذور الكتان وصفار البيض وبذور القنب والجوز.7- احرص على شرب كميات وفيرة من الماء بشكل يومي فهي مفيدة للشعر8- البعد عن التوتر والقلق الذي يسبب تساقط الشعر9- الابتعاد عن المشروبات الكحولية لأنها تؤدي لتساقط الشعر عند الرجال10- تناول فيتامين A الذي يزيد حمض حمض الريتينويك في بصيلات الشعر11- تناول توليفة مختلفة من فيتامينات e و c و D ، فكلها تسهم في حل مشكلة الشعر الخفيف للرجال12- استخدام منتجات الشعر المناسبة لنوع شعرك13- استخدام زيت الزيتون او زيت جوز الهند في تدليك فروة الرأس يوميا14- تطبيق بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على حل مشكلة الشعر الخفيف للرجال، ومنها البيض، الزيوت الطبيعية وخاصة الزيتون و الخروع ، ماء البصل، الثوم ، بذور الحلبة ، ورق الجوافة .15- معرفة السبب وراء الشعر الخفيف وتساقط الشعر، فربما يكون السبب ناتج عن مشكلة صحية تحتاج للعلاج فورً.